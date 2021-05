EXCLUSIV | "Nu va fi o revolta! Ce vrea FRF, aia se face!" Reactia lui Dragomir despre conflictul izbucnit dupa modificarea regulii U21

Dumitru Dragomir a comentat 'razboiul' dintre FRF si cluburile din Liga 1 dupa modificarea regulii U21.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit despre nemultumirile cluburilor, care nu sunt de acord sa foloseasca doi jucatori tineri si fara experienta, in detrimentul celor care ar putea ajuta mai mult echipa.

Dragomir este de parere ca FRF va avea intotdeauna castig de cauza in conflictele cu patronii, care vor ceda in cele din urma presiunilor facute de Federatie, pentru care cel mai important este viitorul echipelor nationale.

"Primeaza interesul echipelor nationale. Cum aduci tineri la echipele nationale? Dandu-le posibilitatea sa joace. Au si ei dreptate, si presedintii cluburilor, si Burleanu are dreptate. Ar trebui sa existe o mediere si o intelegere intre ei, din razboiul asta nu castiga decat Federatia. Daca ia Comitetul Executiv o decizie, nu mai are Gigi Becali ce sa faca.

Nu ma astept la o revolta, convingerea mea e ca ce vrea FRF aia se face. Becali are mare dreptate ca patron al unei echipe pe care o finanteaza, dar aici interesul echipei nationale il bate. Burleanu se apara astfel: 'nu vreti sa creasca fotbalul la nivel national?' Si-atunci el scapa. Le pune pumnul in gura cu chestia asta si are de partea lui toate cluburile mici, Gigi n-are cum sa castige. UEFA, FIFA n-o sa-i dea niciodata dreptate lui Gigi, o sa-i dea lui Burleanu.

Liga trebuie sa colaboreze cu Federatia. Stiti ca eu ma certam cu Mircea Sandu ca la usa cortului, dar mereu am votat pentru el. Nu puteam sa votez impotriva lui. Razboiul intre FRF si LPF nu duce la nimic bun. Trebuia sa se aseze la masa pentru ca nu ai ce sa faci. FRF conduce, n-ai ce sa faci. Nu poti sa-l acuzi pe Gino Iorgulescu ca nu are putere... Trebuie sa cada la intelegere cu Federatia", a declarat Dumitru Dragomir la Ora exacta in sport.