"A progresat foarte mult! E alt jucator!" Cine este jucatorul lui FCSB care a impresionat dupa meciul cu UTA

FCSB are 7 victorii consecutive in Liga 1, mai multi jucatori din echipa lui Gigi Becali atragand atentia in startul acestui sezon al Ligii 1.

Unul dintre fotbalistii care se afla intr-o forma excelenta in aceasta perioada este Olimpiu Morutan, care l-a impresionat pe Narcis Raducan dupa meciul cu UTA Arad.

Fostul fotbalist a declarat ca progresul lui Morutan este vizibil, laudand pasa perfecta pe care a dat-o la golul inscris de Florinel Coman.

"E o faza pe care rar o vezi, o vezi doar in campionatele de top, in primele cinci. E o centrare rara, a progresat foarte mult Morutan.

FCSB a continuat linia din ultimele etape. Are un joc placut, atractiv. Joaca dezinvolt. Se vede ca jucatorii tineri au crescut. Morutan e alt Morutan, la fel si Dennis Man. In conditiile astea, va fi foarte interesanta lupta la titlu.

Dar FCSB n-are probleme toamna. De obicei are primavara, adica in playoff", a declarat Narcis Raducan, potrivit Digi Sport.

FCSB este lider in Liga 1 dupa 12 etape, avand 30 de puncte. In acest an, ros-albastrii mai au de disputat 3 partide, in compania celor de la CFR Cluj, Universitatea Craiova si Sepsi Sf. Gheorghe.