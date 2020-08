10 teste, o luna INCHIS si interzis la fotbal! Drama lui Paun dupa ce a fost infectat cu coronavirus: "Nu am luat de la terasa! Am iesit doar cu iubita!"

Paun a trecut prin momente grele dupa ce a fost confirmat cu COVID-19 inaintea meciului cu FCSB, de la finalul lui iulie.

Paun a avut nevoie de nu mai putin de 10 teste pentru a scapa de interdictia de a se pregati alaturi de colegi! Mijlocasul spune ca nu a luat coronavirusul de la terasa si ca familia sa a fost afectata de informatiile aparute in spatiul public.

"Ma bucur ca am revenit si ca am reusit sa castigam. Saptamana asta am primit al doilea test negativ, am revenit miercuri la antrenamente. A fost o perioada foarte grea din prima zi cand am aflat ca sunt infectat. Toata lumea a fost suparata, in special familia mea. Am stat 10 zile in spital, apoi inca 11 in izolare, acasa. Ma bucur ca a trecut, sunt sanatos si sper sa-mi ajut echipa cat pot. Am facut vreo 10 teste intr-o luna si cateva zile. 7 au iesit pozitive, 3 negative. Dupa 3 saptamani, mi-a venit unul negativ, apoi altul pozitiv.

Eram distrus psihic, nu mai intelegeam ce se intampla. Am scapat de calvar, ma bucur ca s-a terminat. Am iesit cu iubita mea si cu fratele meu la masa, nu a fost problema la ei, au facut testul si a fost negativ. Sunt baiat linistit, ies cu familia mea. Am avut sustinere de la colegi, de la club. Mama mea, iubita mea si fratele meu au fost afectati. Am avut simptome inaintea meciului cu FCSB, apoi 10 zile n-am avut gust si miros. Asta e tot. Am revenit la antrenamente, sunt pregatit sa intru in teren. Ma bucur ca am reusit azi sa prind primele minute in teren", a spus Paun la Digisport.