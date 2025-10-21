Deși fusese golgheterul roș-albaștrilor, prestațiile atacantului nu l-au mai mulțumit pe finanțatorul de la FCSB, care l-a vândut pe o sumă modică, 120.000 de euro, chinezilor de la Tianjin Jinmen Tiger.

Accidentare grea pentru Andrea Compagno

În luna mai, Compagno a semnat liber de contract cu Jeonbuk, echipă alături de care a devenit campion în Coreea de Sud, cu cinci etape înainte de final. Fostul atacant de la FCSB a marcat și în meciul care a făcut-o campioană pe Jeonbuk, cu Suwon, scor 2-0, dar nu a prins finalul meciului pe teren.

În minutul 35, italianul s-a accidentat, iar antrenorul Gustavo Poyet a fost nevoit să îl scoată de pe teren. Se pare că accidentarea lui Compagno este una foarte gravă, conform Golazo. Fostul jucător de la FCSB ar fi suferit o ruptură de ligamente încrucișate, astfel că, cel mai probabil, va lipsi o perioadă îndelungată, aproximativ șase luni.