Atacantul, golgheter al României în sezonul precedent, a fost ofertat de mai multe echipe importante, dar în cele din urmă a rămas la CFR Cluj. Neluțu Varga a spus, în repetate rânduri, că vrea să obțină în schimbul său o sumă-record pentru fotbalul românesc.



Președintele CFR-ului, Cristi Balaj, a recunoscut în ultima intervenție în spațiul public că ardelenii au primit o ofertă de zece milioane de euro din partea francezilor de la Rennes pentru Louis Munteanu.



Louis Munteanu, ofertă de zece milioane de euro



Oferta nu a fost, însă, pe placul acționarului majoritar, astfel că transferul nu s-a mai făcut. Louis Munteanu a rămas la CFR și a marcat primul său gol în noul sezon din Superligă chiar în ultima etapă, când echipa din Gruia a câștigat cu 2-1 în fața lui Hermannstadt.



"Au fost ceva discuții, dar a stat diferit. Era vorba de un împrumut cu opțiune. Când vorbim de opțiune, nu e clar că se materializează. Da, e adevărat, Rennes a oferit zece milioane", a spus Balaj, la Digi Sport.



Și FCSB îl vrea pe Louis Munteanu



De transferul lui Louis Munteanu s-a interesat și FCSB. Gigi Becali a spus că este gata să ofere o sumă apropiată de cinci milioane de euro, în cazul în care Ajax Amsterdam îl va transfera pe Daniel Bîrligea.



Întrebat dacă ar vrea să-l primească pe Louis Munteanu drept „cadou de Crăciun”, Elias Charalambous a spus că refuză să vorbească despre jucătorii aflați la alte echipe.



”Voi accepta alte cadouri de Crăciun. Nu vreau să vorbesc, în special, despre jucătorii care sunt la alte echipe, care concurează cu noi. Nu cred că e corect să vorbim despre acești jucători”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

