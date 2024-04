Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară pe Arena Națională, în etapa cu numărul cinci din play-out-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, FCSB și Rapid au împărțit punctele.

MM Stoica a dat verdictul despre cea mai controversată fază din FCSB - Rapid

În minutul 23 al partidei, moment în care tabela de marcaj indica 2-1 în favoarea giuleștenilor, Florent Hasani l-a învins pe Ștefan Târnovanu, doar că reușita a fost anulată. Albion Rrahmani, aflat în poziție de ofsaid, a obstrucționat câmpul vizual al lui Ștefan Târnovanu, iar golul a fost invalidat.

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a vorbit despre faza controversată din derby-ul de foc de pe Arena Națională și a punctat că Rrahmani l-a derutat în mod evident pe Târnovanu, motivul pentru care goalkeeperul roș-albaștrilor nu s-a întins după balon.

”Bîrsan a avut un meci foarte greu, pentru că au fost nervi, intrări dure. Eu zic că a fost un arbitraj bun, în orice caz echidistant. Golul Lui Hassani a fost anulat pentru că trebuia anulat.

Rrahmani îl încurcă în mod evident pe Târnovanu şi decizia este de pus în ramă. Nu ai voie să validezi un asemenea gol. Târnovanu nici măcar nu pleacă după minge pentru că aşteaptă să vadă ce face Rrahmani. Îl derutează în mod evident”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

Verdictul specialistului după FCSB - Rapid 2-2

”Minutul 23: Atunci când un atacant este în poziție afară din joc, în rază vizuală a portarului, în apropierea acestuia și are o mișcare, o acțiune (în cazul acesta a sărit peste minge) care influențează capacitatea portarului, atunci termenul folosit în arbitraj este că atacantul are un impact asupra portarului și trebuie sancționat pentru offside. Portarul nu plonjează, pentru că nu știe dacă atacantul va devia mingea sau nu. Nu am niciun dubiu, decizia este offside, golul a fost anulat corect.

Minutul 57: La golul doi al FCSB-ului, ar fi fost mai simplu să analizăm dacă mingea nu era sărită, am fi avut raportul între linie și minge. Putem să avem câteva considerații pentru a avea fiecare propria opinie: poziția piciorului stâng al lui Olaru, piciorul drept clar este în afara terenului, grosimiea liniei de poartă este de maximum 12 centimetri (de obicei se respectă această dimensiune), diametrul mingii este aprox 20-22 cm și foarte important, o proiecție a mingii nu trebuie să atingă linia suprafeței de poartă (doar atunci este afară din joc). Arbitrul asistent a fost poziționat pe linia porții și singurul dintre noi care a avut o imagine clară a fazei, îmi este dificil să-l contrazic că a greșit.

Minutul 79: La Rahmani avem o faza tipică în care un apărător joacă mingea de o manieră imprudentă dar nu ține cont de consecințele atacului și ulterior calcă cu talpă adversarul. O asemenea intervenție, în zona de control a arbitrului nu are voie să nu fie sancționată cu lovitură liberă și avertisment (cartonaș galben)”, a spus Cristi Balaj, potrivit Fanatik.