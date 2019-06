Razboinicul Sam e vegetarian: "Cele mai puternice animale nu mananca deloc carne!" Sam ii ofera revansa lui Morosanu, joi seara la ProTV, de la 23:30

Rivalul lui Morosanu a dat o tura cu tramvaiul prin Cluj. Englezul s-ar muta in Romania.

Cel mai bine cotat englez din kickboxing, razboinicul Sam, e vegetarian: "Cele mai putenice animale nu mananca deloc carne. Elefantul e cel mai puternic animal fara sa manance carne!"



Sam ii ofera revansa lui Morosanu, joi seara la ProTV, de la 23:30. Englezul are o familie mare.



"Am 5 copii si o sa mai vina unul in septembrie", a declarat Daniel Sam.