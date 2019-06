Catalin Morosanu, transportat la spital dupa meciul cu Sam! "Moartea din Carpati" a stat pana la 4 dimineata la urgente! Ce a patit

Catalin Moorsanu l-a invins la decizie pe englezul Daniel Sam, in meciul disputat aseara, in gala Dynamite Fighting Show de la Cluj!

Catalin Morosanu a castigat ultimul sau meci disputat pe pamant romanesc. El l-a invins pe englezul Daniel Sam si si-a luat revansa in fata acestuia pentru meciul pe care cei doi l-au facut in urma cu cativa ani in Puerto Rico.

Morosanu, de urgenta la spital



Catalin Morosanu l-a invins pe Daniel Sam la decizie, la capatul unui meci in care a reusit sa ramana in picioare dupa ce a primit o lovitura teribila. In prima runda, Sam i-a gasit ficatul lui Morosanu cu o lovitura de genunchi si i-a luat aerul romanului. Morosanu a rezistat eroic, a dus runda la capat, apoi in reprizele 2 si 3 l-a pus de trei ori la podea pe Sam.

Dupa incheierea galei de la Cluj, Catalin Morosanu a ajuns la spital. ProSport scrie ca Morosanu a ajuns la spital pentru ca avea dureri foarte puternice. Medicii l-au supus unor investigatii, suspectand initial ca ar avea fracturi costale. Pana la urma, radiografiile au aratat ca Morosanu nu are nicio coasta rupta, ci durerile se datorau loviturilor foarte puternice incasate de acesta.