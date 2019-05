"Rambo" se bate in gala lui Morosanu vs Sam de la Cluj: "Am tot ce am nevoie, am viteza, am forta!" Main eventul e in direct la Pro TV!

Morosanu il ia si pe Rambo din Moldova in gala de la Cluj. Pe 6 iunie, Morosanu va lupta la PRO TV.

Baiat din topor, Rambo din Moldova se antreneaza ca in filme pentru piramida de la Cluj.

"Am tot ce am nevoie, am viteza, am forta!" spune Florin "Rambo" Lambagiu



Main event-ul galei de la Cluj, revansa dintre Morosannu si Sam va fi la PRO TV, joi, pe 6 iunie, de la 23:30.



"Voi lupta cu toata inima impotriva lui Sam si credeti-ma, nu dau niciun pas in spate" spune Morosanu.