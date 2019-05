"Parca am iesit dintr-o parnaie si am intrat in alta!" Morosanu, inainte de super gala care fi joi la ProTV

Sunt rivali si in ring si la fotbal. Finala piramidei de la Cluj poate fi intre Liverpool si Tottehnam. Fanii luptatori din Romania sunt de vina!

Inainte sa se dueleze la Cluj - Printul Badoi si Mogos s-au duelat la fussball. Liverpool - Tottenham s-a terminat egal!

Cei doi rivali se pot intalni in finala piramidei pentru 5.000 de euro, joi, la ProX, de la ora 20:00

Meciul vedeta, revansa dintre Morosanu si Sam, e la ProTV, de la 23:30. Moartea din Carpati n-are liniste nici dupa finala de la Ferma.

"E foarte greu sa ies in Ferma si dupa aia sa fac antrenamente specifice. Ba, parca am iesit dintr-o parnaie si am intrat in alta", a declarat Morosanu