"Vor iesi SCANTEI! Il fac KO!" Morosanu anunta un meci CRIMINAL cu Daniel Sam dupa ce a fost FURAT acum 3 ani

Morosanu este gata de revenirea in ring, pe 6 iunie la Pro TV!

Catalin Morosanu este gata sa revina in ring! Se va lupta pe 6 iunie de la ora 23.30 in direct la Pro TV cu Daniel Sam! Gala va incepe de la ora 20.00 la Pro X.

"Visez la aceasta revansa de aproape 3 ani de zile, in sfarsit voi face aceasta revansa cu Daniel Sam. Pot spune ca nu e o revansa pentru ca eu l-am invins acolo in Puerto Rico, dar imi doresc sa demonstrez tuturor ca pot sa-l mai bat o data si va fi un meci cu scantei la Cluj, sper sa vina cat mai multa lume.



In acest meci nu se va ajunge la decizie, imi voi da toata silinta sa-i dau KO. Daca nu reusesc, asta este, Daniel Sam este un adversar de top la nivel mondial, este campionul Marii Britanii la K1, e clar ca voi avea un meci foarte dificil. Dar imi voi da silinta sa fiu cel mai bun.



Am fost furat la primul meci. Stiti cum e, toata lumea spune ca a fost furata, dar chiar am fost furat, am facut si contestatie la Comisia Atletica din America, nu mi-au raspuns pozitiv, imi doresc ca aceasta revansa sa rezolve toate problemele din trecut" a declarat Catalin Morosanu pentru Pro TV.

A doua sansa pentru Morosanu

Catalin Morosanu se va lupta pentru a doua oara cu Daniel Sam. In urma cu 3 ani, in Puerto Rico, "Moartea din Carpati" a pierdut la decizie in fata britanicului de 37 de ani. Uriasul de 1.97m e obisnuit sa castige la decizie, insa si inainte de termen: 20 din cele 36 de victorii ale sale au venit prin KO.

Morosanu spera sa devina al 3-lea roman care il invinge pe Sam: Raul Catinas castiga la decizie in fata lui in 2012, pentru ca Benny Adegbuyi sa il invinga prin KO in runda a doua in 2014.