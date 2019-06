"Ultimul dintre Morosani" Florian Ceafalau, dupa ce Morosanu a anuntat ca s-a batut ultima data in Romania!

Morosanu a anuntat ca a luptat pentru ultima data in Romania.

Catalin Morosanu a oferit inca o seara de neuitat pentru fanii sporturilor de contact din Romania. "Moartea din Carpati" si-a luat revansa cu Daniel Sam, dupa ce englezul l-a invins in urma cu 3 ani in urma unei decizii controversate, in Puerto Rico.

O adevarata telenovela in ring, meciul lui Morosanu a inceput cum nu se poate mai prost, romanul incasand un genunchi in plex ce a fost foarte aproape de a produce finalul dupa doar 18 secunde. Dar daca Morosanu a aratat ceva in toti acesti ani in ring, aceea a fost o inima de fier! A revenit, l-a pus la podea de trei ori pe englez, si a castigat meciul.

Bun sau rau, urat sau apreciat de fani, Morosanu este printre ultimii luptatori din "rasa" sa. Indiferent de adversar, ca a fost unul slab sau cel mai bun din lume, Moro a urcat in ring sa se bata cu cine i-a iesit in cale. De fiecare data! Aceasta calitate este una din ce in ce mai rara, intr-o perioada in care toata lumea vrea palmarese imaculate si victorii la decizie.

"Imi vine sa plang. A fost ultimul meci in Romania", a anuntat Morosanu la final. De cand a debutat in Local Kombat, cand sarea din ring cu tot cu adversar, si pana la meciul din aceasta seara, Morosanu a aratat de fiecare data aceeasi inima de luptator.

Finalul lui 2019 va insemna si finalul carierei lui Morosanu. Asa cum boxul a ramas mai sarac dupa retragerea lui Mayweather, pastrand proportiile, si kickboxingul din Romania va ramane mai sarac dupa retragerea lui Morosanu. Nebunia lui din ring nu va mai fi egalata, cel putin in viitorul apropiat, de nimeni.