BOMBA! "Icardi nu-si prelungeste contractul cu Inter si pleaca GRATIS in Spania!" Anuntul zilei la Milano

Mauro Icardi a decis sa plece de la Inter Milano.

Golgheterul lui Inter a refuzat toate propunerile de contract nou primite de la Inter Milano si va parasi echipa italiana. Asta in 2021, cand contractul sau va expira. Wanda Nara, sotia si agenta atacantului, s-a intalnit cu conducerea clubului italian, care nu a putut sa-i satisfaca pretentiile financiare.

Gazzetta dello Sport scrie ca Wanda a cerut un salariu de 8 milioane de euro net pe an, in timp ce Inter a propus 7 milioane pe an, cu anumite bonusuri, cat are si Dybala la Juventus. Clubul italian ar vrea sa elimine si clauza de reziliere de 110 de milioane de euro, dupa ce preturile din fotbal au explodat in ultima perioada.

Sefii lui Inter l-au si amendat cu aceasta ocazie pe Icardi pentru ca a revenit tarziu din vacanta de iarna, potrivit regulamentului de ordine interioara.

TyC Sports din Argentina scrie ca Incardi si sotia sa vor negocia acum cu Real Madrid, echipa care il urmareste de mai multi ani. Si Chelsea ar fi dispusa sa-i ofere un contract generos lui Icardi.

