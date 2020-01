MCGREGOR vs COWBOY | Florian Ceafalau, despre cine are prima sansa sa castige meciul de maine dimineata

McGregor vs Cowboy are loc duminica dimineata, in Las Vegas.

Conor McGregor si Donald Cerrone, poreclit Cowboy, se bat in acest weekend, in cel mai tare meci de MMA al inceputului de an. Cei doi sunt recunoscuti pentru abilitatile excelente de a lupta in picioare, si pentru KO-urile administrate de-a lungul timpului. Irlandezul are 18 KO-uri din 21 de victorii, iar Cerrone are 27 de meciuri castigate inainte de limita, din cele 36 de victorii.

Pe Conor il stim cu totii, este cea mai mare stea data de MMA vreodata, ridicand castigurile din acest sport la cote istorice. In cusca a oferit cateva dintre cele mai tari KO-uri din ultima decada, insa a avut si momente mai putin bune, cu Nate Diaz si Khabib. Cerrone nu are insa capacitatile celor doi la sol, fiind si el in mare parte un striker. Americanul imi da impresia ca a fost ales special pentru acest meci, fiind folosit ca o trambulina pentru a-i oferi lui Conor o victorie in palmares, inainte de revansa cu Khabib.

Cowboy are un stil spectaculos din picioare, iar meciul are loc la categoria lui de greutate, insa nu are nici viteza necesara pentru a-l surprinde pe Conor, nici o defensiva prea buna pentru a-i face fata irlandezului.

De altfel, Cowboy, omul cu cele mai multe victorii in UFC, 23, si cele mai multe meciuri, 33, nu a invins pe nimeni notabil in toate aceste confruntari. De cand a debutat in promotie, in 2011, a avut mai multe meciuri cu adversari notabili, insa a fost invins de fiecare data de Nate Diaz, Anthony Pettis, Rafael dos Anjos, Jorge Masvidal, Robbie Lawler, Darren Till sau Tony Ferguson. Cel mai mare nume din palmaresul sau este Eddie Alvarez, invins la decizie in 2014.

Asadar, avem un journeyman in persoana lui Cowboy, si unul dintre cei mai buni strikeri si cei mai mari campioni din istoria UFC-ului. Nu pare greu de ghicit rezultatul, nu?

Mizez pe un KO din partea lui McGregor in acest meci, undeva in primele 2 runde, iar principala sa arma cred ca va fi uppercutul.