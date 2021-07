Nationala Olimpica a ajuns la Tokyo! Imagini cu baietii lui Radoi, de la sosirea in orasul Olimpiadei din 2020

Elevii lui Mirel Radoi au ajuns la Tokyo.

Fotbalistii care au ajuns la lotul Olimpic au zburat 13 ore, pana in Tokyo, iar vineri dimineata au ajuns in Japonia. Acestia au facut o escala la Novosibirsk, in Siberia, iar dupa ce au ajuns in tara de unde rasare soarele, acestia au efectuat o procedura ce a durat aproape patru ore.

Mirel Radoi si baietii sai se pregatesc de cel mai important turneu jucat de Romania in ultimii ani. Acestia s-au declarat incantati de prezenta la echipa nationala, iar euforiaa pare a fi una ce poate fi decisiva.

Lotul lui Mirel Radoi:

Portari: Marian Aioani (Farul Constanta), Mihai Popa (Astra Giurgiu), Stefan Tarnoveanu , (FCSB);

Fundasi: Andrei Ratiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo Bucuresti), Andrei Chindris (FC Botosani), Virgil Ghita (Farul Constanta), Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Radu Boboc (Farul Constanta), Florin Stefan;

Mijlocasi: Andrei Ciobanu (Farul Constanta), Marius Marin (Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Alexandru Dobre (Dijon/Franta), Valentin Gheorghe (Astra Giurgiu), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Tudor Baluta (Brighton/Anglia), Eduard Florescu ( FC Botosani), Antonio Sefer (Rapid Bucuresti); Ronaldo Deaconu (Gaz Metan Medias).

Atacanti: George Ganea (Farul Constanta), Andrei Sintean (Hermannstadt).

Programul Romaniei de la JO Tokyo:

Honduras – Romania (22 iulie, 14:00, Kashima)

Romania – Coreea de Sud (25 iulie, 14:00, Kashima)

Romania – Noua Zeelanda (28 iulie 11:30, Sapporo)

Componenta grupelor turneului masculin de fotbal de la JO 2020:

Grupa A: Japonia, Africa de Sud, Mexic, Franta

Grupa B: Noua Zeelanda, Coreea de Sud, Honduras, Romania

Grupa C: Egipt, Spania, Argentina, Australia

Grupa D: Brazilia, Germania, Coasta de Fildes, Arabia Saudita