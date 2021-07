Ronaldo ramane la Juventus inca un sezon! Ce planuri are Jorge Mendes cu superstarul portughez de la anul 

In ultima luna au existat multe zvonuri cu privire la plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Juventus. Inclusiv mama sa a alimentat teoriile, atunci cand a strigat pe strazile din Lisabona ca va vorbi cu fiul sau sa se intoarca la Sporting in aceasta perioada de trasferuri.

Potrivit fantacalcio, Ronaldo este pregatit sa isi termine contractul cu torinezii, care expira in vara lui 2022. In plus, Jorge Mendes doreste sa ii prelungeasta sederea la Juventus cu inca un an. Conform aceleasi surse, impresarul portughez si Cristiano sunt dispusi sa renunte la o buna suma de bani din contract pentru o intelegere pana in 2023. Saptamana aceasta, aceeasi metoda a fost aplicata si de Messi, care a acceptat o diminuare a venitului cu 50% pentru a semna un angajament cu Barcelona pe 5 ani.

In prezent, Ronaldo castiga 31 de milioane de euro anual de la Juventus, fiind al doilea cel mai bine platit fotbalist din lume. Primul loc, chiar si cu injumatatirea salariului, este ocupat tot de Messi.

Superstarul portughez a fost transferat in 2018 de la Real Madrid, in schimbul a 117 milioane de euro. In cele 3 sezoane la Juventus a marcat 101 goluri si a oferit 22 de pase decisive in 133 de meciuri. In acest timp, si-a mai adaugat in palmares doua titluri in Serie A, o cupa a Italiei si o Supercupa a Italiei.