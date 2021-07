Surpriza in cursa pentru Balonul de Aur. Cine e jucatorul pe care L'Equipe l-a 'urcat' pe podiumul favoritilor 

Liga Campionilor, EURO 2020 si Copa America si-au aflat castigatorii, iar cursa pentru Balonul de Aur este in plina desfasurare.

Chelsea, Italia si Argentina sunt cele trei nume de care se leaga succesele internationale din acest an, iar Lionel Messi si Jorginho sunt cei doi fotbalisti intre care pare ca se va da lupta pentru Balonul de Aur.

Cotidianul L'Equipe a realizat un clasment al jucatorilor favoriti pentru celebrul trofeu individual.

1. Lionel Messi

Deja sextuplu castigator al Balonului de Aur, Lionel Messi a devenit favorit pentru un nou triumf dupa ce Argentina a castigat Copa America, iar starul de la FC Barcelona a fost cel mai bun marcator. La echipa de club, situatia nu a fost una impresionanta, FC Barcelona incheind pe locul 3 in clasament si fiind eliminata in optimile de finala din Liga Campionilor. Totusi, Cupa Spaniei si titlul de cel mai bun marcator in La Liga (30 de goluri), alaturi de succesul din Copa America il plaseaza pe Messi in top.

2. Jorginho

Castigator al Ligii Campionilor impreuna cu Chelsea, mijlocasul italian cu origini braziliene a bifat cel mai bun sezon al carierei. Pe langa succesul de la echipa de club, Jorginho a ajutat Italia sa se impuna la EURO 2020.

3. Mason Mount

Englezul are in palmares trofeul Ligii Campionilor pe care l-a castigat cu Chelsea, alaturi de finala jucata cu Anglia la EURO 2020. In plus, Mount este fotbalistul care i-a pasat decisiv lui Kai Havertz in finala Champions League, gol cu care Chelsea s-a impus in fata lui Manchester City.