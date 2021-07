Greu fără Simona Halep! România va rămâne fără medalie în proba de simplu de la Tokyo, după eliminarea lui Buzărnescu

Mihaela Buzărnescu nu a putut compensa absența Simonei Halep la Olimpiada din Tokyo și a părăsit turneul olimpic de tenis în turul al doilea. Sportiva din România (33 de ani, 168 WTA) nu a avut răspuns eficient în fața jocului cehoaicei Marketa Vondrousova (22 de ani, 41 WTA), sfârșind învinsă cu 6-1, 6-2, după 67 de minute.

Cinci break-uri a reușit Vondrousova pe serviciul Mihaelei Buzărnescu, în timp ce sportiva din țara noastră nu a semnat niciun game câștigat pe serva oponentei sale.



În turul 3, Marketa Vondrousova își va măsura forțele cu principala favorită la câștigarea competiției olimpice, japoneza Naomi Osaka (2 WTA), care a învins-o în această dimineață pe elvețianca Viktorija Golubic, 6-3, 6-2.

La debutul său la Jocurile Olimpice, Mihaela Buzărnescu rămâne cu amintirea plăcută a victoriei bifate în defavoarea americancei Alison Riske (36 WTA) în turul inaugural.

România, care a cucerit medalie de argint în proba de dublu masculin la Rio de Janeiro păstrează șanse la o medalie în competițiile de tenis din Japonia prin dublul Monica Niculescu / Raluca Olaru, care se va duela cu Ellen Perez / Samantha Stosur din Australia pentru un loc în sferturi.

A very tough R2 matchup today for Miki as she faced an inform Vondrousova. Miki fought hard but it just wasn't enough. Marketa Vondrousova defeated Mihaela Buzarnescu 6-1, 6-2. pic.twitter.com/e5rt4LUyeX