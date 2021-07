Prima victorie olimpică de tenis la Tokyo pentru România! Monica Niculescu și Raluca Olaru sunt în optimi la dublu

Monica Niculescu și Raluca Olaru au obținut prima victorie pentru România în turneul olimpic de tenis din Tokyo. Cele două românce au eliminat favoritele numărul 5 la câștigarea medaliei de aur, taiwanezele Hao-Ching Chan și Latisha Chan, scor 7-5, 1-6, 10-6, după două ore de joc fără două minute.

Perechea Niculescu / Olaru a revenit incredibil în primul set, de la scorul de 3-5 și a trecut în avantaj după manșa întâi, adjudecată 7-5. Căderea din setul doi nu le-a doborât pe sportivele din țara noastră, care au luptat memorabil în super tiebreak, Monica Niculescu jucând un rol exponențial în obținerea acestui succes, printr-o prezență la fileu foarte eficientă.



În optimile de finală, Monica Niculescu și Raluca Olaru va primi replica echipei învingătoare a meciului Ellen Perez / Samantha Stosur (Australia) vs. Jelena Ostapenko / Anastasija Sevastova (Letonia).

70,000 de euro este premiul financiar alocat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru fiecare medalie câștigată de un sportiv român la această ediție a Olimpiadei de Vară.

Amazing comeback victory for Raluca and Monica today in doubles! After losing the 2nd set they had to fightback and win the match in a tiebreak. Great 1st win for Team Romania in tennis. pic.twitter.com/YGjDmrYHst