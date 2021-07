LIVE DE LA 11:00 | Mihaela Buzărnescu debutează la Jocurile Olimpice: profilul adversarei sale, Alison Riske

Din articol Mihaela Buzărnescu, despre participarea la JO de la Tokyo

Mihaela Buzărnescu joacă cu Alison Riske în primul tur al turneului olimpic de tenis de la Tokyo.

Singura prezență românească pe tabloul de simplu al turneului olimpic de tenis din Tokyo, Mihaela Buzărnescu își începe parcursul împotriva americancei Alison Riske (31 de ani, 36 WTA). La 33 de ani, "Miki" Buzărnescu bifează prima participare la Jocurile Olimpice cu intenția de a cuceri o medalie pentru România.

Mihaela Buzărnescu va juca în ultima partidă programată pe terenul al nouălea, imediat după încheierea partidei de dublu feminin dintre Garbine Muguruza / Carla Suarez Navarro și Elise Mertens / Alison Van Uytvanck.

Motive de încredere sunt pentru Mihaela Buzărnescu înaintea acestei partide, care o conduce la meciurile directe pe Alison Riske cu 1-0, după ce în 2018 a învins-o în minim de seturi în sferturile turneului WTA de la Hobart, scor 7-6, 6-1.

Mihaela Buzarnescu at practice today getting ready to represent Romania in Singles when Tennis starts at the Olympics on Saturday in Tokyo. pic.twitter.com/8ONIpanpWt — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) July 21, 2021

Alison Riske, dreptace, va avea dificultăți în a-și ajusta stilul de joc la o stângace, precum este Mihaela Buzărnescu. Sportiva din Pittsburgh are 2 titluri WTA în palmares, cucerite la Tianjin în 2014 și la 's-Hertogenbosch, în 2019, dar și alte 7 finale de turneu pierdute în proba de simplu.

Buzărnescu aterizează la Tokyo după o semifinală de turneu ITF jucată la Bastad, Suedia, în vreme ce Riske nu a mai jucat de la Wimbledon, unde a fost eliminată încă din turul inaugural de Tereza Martincova. La întrecerea de pe iarba londoneză, Mihaela Buzărnescu a pierdut în trei seturi meciul cu Venus Williams din primul tur.

În faza 16-imilor de finală ale turneului olimpic, învingătoarea meciului Buzărnescu vs. Riske va primi replica jucătoarei mai bune a duelului dintre Kiki Bertens (21 WTA) și Marketa Vondrousova (41 WTA).

Probele de tenis ale Jocurilor Olimpice de la Tokyo se vor desfășura în săptămâna 24 iulie - 1 august.

Mihaela Buzărnescu, despre participarea la JO de la Tokyo



"Sunt atât de mândră şi onorată că reprezint România şi sper să joc bine pentru că în ultima vreme joc mai bine şi mă simt mai bine şi sper să vină nişte meciuri bune. Aş fi plătit eu ca să fiu acolo pentru că îmi doresc enorm acest lucru şi mă bucur că s-a realizat.

Eram deja resemnată şi a venit veste în urmă cu câteva zile şi nici nu am avut timp să mă bucur că a trebuit să fac foarte multe formalităţi ca să pot pleca. În tenis, ştiţi cum e, nu contează atât de mult clasamentul, cotează forma din ziua respectivă. Nu trebuie să te bazezi pe clasamentul unei jucătoare sau adversare, dar bineînţeles dacă s-au retras câteva jucătoare de tot sigur că este o şansă în plus. Ar fi ideal să ajung în semifinale sau să mă bat pentru o medalie! Eu am mai jucat acolo un ITF mai mare şi am făcut finala, deci ştiu centralul, am jucat vreo 3 sau 4 meciuri acolo," a declarat Mihaela Buzărnescu la plecarea din țară, notează Telekom Sport.