Condiții șocante de joc în turneul olimpic de tenis la Tokyo: ”Dacă mor pe teren, cine își asumă responsabilitatea?” 

Căldura brutală în care se desfășoară turneul olimpic de tenis cauzează tot mai multe plângeri din partea tenismenilor. Dincolo de faptul că mulți jucători s-au plâns de lipsa de atenție acordată de arbitrii de scaun în timpul punctelor, Daniil Medvedev (2 ATP) a ajuns să se întrebe cine își asumă responsabilitatea dacă moare pe durata partidei.

S-a întâmplat în optimile de finală ale competiției de simplu masculin, în meciul în care rusul Medvedev l-a eliminat pe italianul Fognini, scor 6-2, 3-6, 6-2. La 4-3 pentru Fognini în al doilea set, Medvedev a fost afectat de căldura și umiditatea de la Tokyo, suferind de deficiență respiratorie pentru câteva momente.

a very metal moment in the Olympic tennis just now as Medvedev casually asks what happens if he dies on the court pic.twitter.com/kotZxePtEw