Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB

Inter a rezolvat transferul unui jucător de prespectivă de la Dinamo Zagreb, iar fotbalistul va semna chiar după meciul cu FCSB din Europa League.

Partida Dinamo Zagreb - FCSB, din runda a șaptea a fazei ligii din Europa League , va avea loc joi, de la ora 22:00

Inter aduce un „diamant” din academia lui Dinamo Zagreb



Echipa antrenată de Cristi Chivu este recunoscută pentru loviturile pe piața transferurilor pe care le dă cu tinere talente culese de prin Europa.

Inter a rezolvat transferul unui fotbalist interesant de la Dinamo Zagreb chiar înaintea partide cu FCSB din Europa League.

Este vorba despre Leon Jakirovic (18 ani), care, conform fcinternews, va zbura la Milano chiar în cursul zile de joi, când are loc duelul formației sale cu echipa campioană a României.

Fundașul central croat este o achiziție pentru Inter Primavera momentan, dar cu sigurnață este privit ca un jucător de viitor.

Jucătorul de 18 ani va semna contractul vineri, iar Inter va trimiter în conturile lui Dinamo Zagreb suma de 2,5 milioane de euro.

Trecut prin academia lui Dinamo Zagreb, Leon Jakirovic a adunat doar patru meciuri în tricoul echipei croate.

Fundașul central de 18 ani este cotat la 150.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

