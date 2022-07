Fundașul român este dorit de cei de la Cremonese, cu care se poartă negocieri pentru un transfer.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, în cursul zilei de vineri este programată o întâlnire între oficialii celor două cluburi pentru a pune la punct ultimele detalii în legătură cu transferul lui Vlad Chiricheș.

La Cremonese, Chiricheș poate fi coleg cu un alt român. Presa din Italia a scris că și Ionuț Radu ar fi aproape de un transfer la nou-promovata din Serie A.

⏳ Expected today in Rimini the meeting between #Cremonese and #Sassuolo to close Vlad #Chiriches. #transfers https://t.co/RTjmmSi38E