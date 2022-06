S-a terminat! Ionuț Radu pleacă de la Inter la o altă echipă din Serie A, sub formă de împrumut

Oricum, portarul român își dorește o echipă la care poate prinde mai multe minute. Radu va rămâne în Italia și va semna cu cei de la Cremonese, nou-promovata din Serie A, anunță jurnalistul Nicolo Schira pe contul său de Twitter.

Astfel, se așteaptă ca în perioada următoare să apară și anunțul oficial al mutării. Momentan, nu au apărut zvonuri legate de o posibilă clauză de cumpărare definitivă a lui Ionuț Radu, având în vedere că, din vara anului 2023, acesta va intra în ultimul an de contract cu Inter Milano.

Done Deal and confirmed! Andrei #Radu to #Cremonese from #Inter on loan. No surprise here since the last May 9! #transfers https://t.co/LCHm8JggoN