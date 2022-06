Fundașul va rămâne în Italia, în Serie A, unde este aproape de a semna cu nou-promovata Cremonese, echipa care vrea să-l transfere și pe Ionuț Radu de la Inter Milano!

Jurnalistul Nicolo Schira a anunțat, pe pagina sa de Twitter, că mutarea este în ”faza finală”. Românul va semna un contract valabil până în 2024, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Rămâne de văzut cu ce se va alege Sassuolo în urma mutării, având în vedere că s-au plătit 9,5 milioane de euro pentru transferul său de la Napoli. Chiricheș mai are contract cu Sassuolo până în 2023, potrivit Transfermarkt.

