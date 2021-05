Adriano, in lacrimi dupa ce a primit un anunt emotionant! Vestea care l-a facut sa planga pe fostul atacant al lui Inter

Atacantul va fi inclus in Walk of Fame-ul destinat noului Maracana.

Contributiile lui Adriano pentru nationala Braziliei vor fi rasplatite. Cu 27 de goluri in 48 de prezente, atacantul va avea forma picioarelor imprimata intr-o zona speciala, care va fi in afara stadionului.

Fostul jucator a fost profund emotionat de aceasta veste si a postat pe Instagram o serie de poze in care are lacrimi in ochi, la care a adaugat:

"Cand am primit vestea ca piciorul meu va fi pe Maracana.

Multumesc pentru tot!"

Oamenii care au lucrat cu el spun ca Adriano si-a irosit potentialul. La gala de decernare a Balonului de Aur in 2004, dupa un sezon fenomenal la Parma, a iesit pe locul 6, ca in 2005, sa ocupe a saptea pozitie.

Moartea tatalui sau l-a facut sa se refugieze in alcool, petreceri si substante interzise, dupa cum declara si el:

"Moartea tatalui meu a lasat un gol imens. M-am simtit singur si am fost in depresie in Italia, de aceea am inceput sa beau. Nu stiam sa ma ascund. Ajungeam beat la antrenamente si staff-ul medical ma ducea sa dorm la infirmerie" , au fost destainurile lui Adriano.

Acum, la 39 de ani, Adriano traieste in Brazilia si spune ca s-a vindecat de toate dependentele care i-au ruinat cariera.

