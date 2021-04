Gest superb facut de fotbalistii lui Inter daca vor castiga titlul! Cum vor sa ajute clubul

Inter e aproape sa castige un nou titlu in Serie A, dupa 9 sezoane consecutive in care Juventus a triumfat.

Aproape campioana in Italia, Inter va intrerupe hegemonia lui Juventus in cazul in care va reusi sa obtina inca 4 puncte in ultimele 5 etape din Serie A. Presa din peninsula anunta ca jucatorii lui Conte vor renunta la bonusurile pentru castigarea campionatului, stiuta fiind situatia financiara mai putin buna a clubului, care a fost afectat de pandemia de coronavirus si de lipsa suporterilor de pe stadioane, ca mai toate echipele mari din Europa.

Nerazzurri au mai avut probleme si cu plata salariilor in startul sezonului, atunci cand s-a vorbit de faptul ca grupul Suning, cel care detine cea mai parte din actiunile lui Inter, ar vrea sa vanda si sa renunte de tot la fotbal. Deocamdata, aceste zvonuri nu s-au adeverit in totalitate, ci doar partial, chinezii dizolvand echipa pe care o aveau in campionatul asiatic, Jiangsu, care era chiar campiona, cu antrneorul roman Cosmin Olaroiu pe banca.

Dupa ultima victorie din campionat, 1-0 cu Hellas Verona, Conte a recunoscut a 95 la suta echipa nu mai are cum sa piarda acest trofeu. Pentru italian este o performanta cu atat mai notabila cu cat a reusit sa castige si Premier League, cu Chelsea, dar si Seria A cu Juventus.