VIDEO FABULOS! Cum s-a incalzit Zlatan pe marginea terenului: s-a folosit de un om din staff si a SOCAT pe toata lumea cu miscarile facute 

Zlatan a inceput partida din Serie A ca rezerva, fiind recent recuperat dupa o accidentare, iar in minutul 85 al partidei a fost trimis de Stefano Pioli in teren.

Cu cateva minute inainte de a fi trimis in teren, Zlatan a fost surprins facand niste exercitii de incalzire incredibile pe marginea terenului.

Pentru asta a avut nevoie de un om din staff, pe care l-a asezat la mai putin de un metru distanta de el, iar ulterior a inceput sa isi ridice piciorul peste acesta.

Filmarea s-a viralizat rapid si face inconjurul lumii. Zlatan Ibrahimovic implineste 40 de ani in octombrie 2021.

Incredible warming up

a father has returned to carry his children

Welcome back @Ibra_official #forzaMilan pic.twitter.com/H563fCAfKV