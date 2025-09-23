Chivu a reușit să îi redreseze pe „nerazzurri” pentru moment în urma victorie din etapa trecută. Inter s-a impus cu 2-1 în fața lui Sassuolo, într-un meci din etapa a patra jucat pe teren propriu.



Vestea bună primită de Chivu înaintea duelului cu Cagliari



Antrenorul român va avea totuși o perioadă aglomerată în continuare, înaintea pauzei pentru echipele naționale din octombrie.

Astfel că, Chivu va avea nevoie ca toți jucătorii importanți să fie apți de joc, iar Lautaro Martinez va fi unul dintre ei.

Atacantul argentinian a intrat în finalul partidei cu Sassuolo, după ce a fost doar rezervă în duelul din Champions League cu Ajax.

Cristi Chivu se va putea baza pe Lautaro pentru meciul din Serie A, de sâmbătă cu Cagliari, conform TMW, care citează Gazzetta dello Sport. Argentinianul a scăpat de durerile la spate și ar putea fi titular în partida din runda a cincea.

Atacantul de 28 de ani a evoluat în patru partide pentru Inter în stagiunea 2025/2026, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.

După patru etape din Serie A, Inter are șase puncte și se află pe locul 10 în clasament.

Clasamentul din Serei A după patru etape

