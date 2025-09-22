Inter Milano a câștigat duelul cu Sassuolo din etapa #4 din Serie A, scor 2-1, dar prestația elevilor lui Cristi Chivu a fost analizată critic de jurnaliștii italieni.

Avertisment pentru Cristi Chivu din Italia: „Trebuie să corecteze asta!”

Vicecampioana Italiei a câștigat pe „Giuseppe Meazza” grație golurilor lui Dimarco și autogolului lui Muharemovic, însă Sassuolo a redus din diferență pe final, prin Cheddira, iar momentele de nesiguranță din defensiva nerazzurrilor au fost taxate de presă.

Jurnalistul Sandro Sabatini a transmis un mesaj clar pentru Cristi Chivu: „Inter apără foarte sus și se expune la riscuri aproape inevitabile. Când a intrat Cheddira, Acerbi a pierdut reperele. Echipa dă mereu senzația că poate marca, dar și că poate primi gol oricând. Trebuie să corecteze asta. Concedem prea multe ocazii, și la Amsterdam a fost la fel”.

După patru etape, Inter are șase puncte și e pe locul 10, la patru lungimi de liderul Juventus. Urmează duelul cu Cagliari, sâmbătă, de la ora 21:45.

