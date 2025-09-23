Pe ce loc se află Cristian Chivu în topul antrenorilor din Serie A!

Cristi Chivu a avut un debut fulminant în Serie A pe banca lui Inter Milano, 5-0 cu Torino, dar în următoarele runde a pierdut mai întâi pe teren propriu cu Udinese, 1-2, și apoi derby-ul din deplasare cu Juventus Torino, 3-4.

Au urmat un 2-0 pe terenul lui Ajax Amsterdam în prima rundă din Europa League și o nouă victorie în ultima etapă din Serie A, 2-1 cu Sassuolo.

După cele patru etape scurse din campionat, jurnaliștii italieni de la Tuttomercatoweb au publicat clasamentul antrenorilor din Serie A, relizat în funcție de notele primite de fiecare tehnician în parte.

Chivu se află undeva la jumătatea topului, cu o medie a notelor de 6,25 după cele patru meciuri, dar de fapt în Top 4 medii, după cum se poate remarca mai jos.

Clasamentul antrenorilor din Serie A după primele patru etape (Tuttomercatoweb)



1. Davide Nicola (Cremonese) 6.63 (4)

2. Massimiliano Allegri (AC Milan) 6.63 (4)

3. Antonio Conte (Napoli) 6.63 (4)

4. Ivan Juric (Atalanta) 6.50 (4)

5. Igor Tudor (Juventus Torino) 6.50 (4)

6. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.38 (4)

7. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.38 (4)

8. Cesc Fàbregas (Como) 6.25 (4)

9. Cristian Chivu (Inter Milano) 6.25 (4)

10. Gian Piero Gasperini (AS Roma) 6.25 (4)

11. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.13 (4)

12. Alberto Gilardino (Pisa) 6.13 (4)

13. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.00 (4)

14. Kosta Runjaić (Udinese) 6.00 (4)

15. Patrick Vieira (Genoa) 5.88 (4)

16. Carlos Cuesta (Parma) 5.88 (4)

17. Eusebio Di Francesco (Lecce) 5.75 (4)

18. Maurizio Sarri (Lazio) 5.63 (4)

19. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.50 (4)

20. Marco Baroni (Torino) 5.38 (4)

Rezumatul video al ultimului meci jucat de Inter, 2-1 cu Sassuolo

