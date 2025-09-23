CLASAMENT Pe ce loc se află Cristian Chivu în topul antrenorilor din Serie A!

Pe ce loc se află Cristian Chivu &icirc;n topul antrenorilor din Serie A! Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tehnicianul român a avut un start complicat de campionat cu Inter Milano.

TAGS:
Cristian ChivuInter MilanoSerie Atop antrenorituttomercatoweb
Din articol

Cristi Chivu a avut un debut fulminant în Serie A pe banca lui Inter Milano, 5-0 cu Torino, dar în următoarele runde a pierdut mai întâi pe teren propriu cu Udinese, 1-2, și apoi derby-ul din deplasare cu Juventus Torino, 3-4.

Au urmat un 2-0 pe terenul lui Ajax Amsterdam în prima rundă din Europa League și o nouă victorie în ultima etapă din Serie A, 2-1 cu Sassuolo.

După cele patru etape scurse din campionat, jurnaliștii italieni de la Tuttomercatoweb au publicat clasamentul antrenorilor din Serie A, relizat în funcție de notele primite de fiecare tehnician în parte.

Chivu se află undeva la jumătatea topului, cu o medie a notelor de 6,25 după cele patru meciuri, dar de fapt în Top 4 medii, după cum se poate remarca mai jos.

Clasamentul antrenorilor din Serie A după primele patru etape (Tuttomercatoweb)

1. Davide Nicola (Cremonese) 6.63 (4)

2. Massimiliano Allegri (AC Milan) 6.63 (4)

3. Antonio Conte (Napoli) 6.63 (4)

4. Ivan Juric (Atalanta) 6.50 (4)

5. Igor Tudor (Juventus Torino) 6.50 (4)

6. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.38 (4)

7. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.38 (4)

8. Cesc Fàbregas (Como) 6.25 (4)

9. Cristian Chivu (Inter Milano) 6.25 (4)

10. Gian Piero Gasperini (AS Roma) 6.25 (4)

11. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.13 (4)

12. Alberto Gilardino (Pisa) 6.13 (4)

13. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.00 (4)

14. Kosta Runjaić (Udinese) 6.00 (4)

15. Patrick Vieira (Genoa) 5.88 (4)

16. Carlos Cuesta (Parma) 5.88 (4)

17. Eusebio Di Francesco (Lecce) 5.75 (4)

18. Maurizio Sarri (Lazio) 5.63 (4)

19. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.50 (4)

20. Marco Baroni (Torino) 5.38 (4)

Rezumatul video al ultimului meci jucat de Inter, 2-1 cu Sassuolo

Avertisment pentru Cristi Chivu din Italia: „Trebuie să corecteze asta!”

Inter Milano a câștigat duelul cu Sassuolo din etapa #4 din Serie A, scor 2-1, dar prestația elevilor lui Cristi Chivu a fost analizată critic de jurnaliștii italieni.

Vicecampioana Italiei a câștigat pe „Giuseppe Meazza” grație golului lui Dimarco și autogolului lui Muharemovic, însă Sassuolo a redus din diferență pe final, prin Cheddira, iar momentele de nesiguranță din defensiva nerazzurrilor au fost taxate de presă.

Jurnalistul Sandro Sabatini a transmis un mesaj clar pentru Cristi Chivu: „Inter apără foarte sus și se expune la riscuri aproape inevitabile. Când a intrat Cheddira, Acerbi a pierdut reperele. Echipa dă mereu senzația că poate marca, dar și că poate primi gol oricând. Trebuie să corecteze asta. Concedem prea multe ocazii, și la Amsterdam a fost la fel”.

După patru etape, Inter are șase puncte și e pe locul 10, la patru lungimi de liderul Juventus. Urmează duelul cu Cagliari, sâmbătă, de la ora 21:45.

ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, atacantul rom&acirc;n născut &icirc;n Spania &icirc;nscrie la seniori &icirc;n Austria și este aproape de Bundesliga! &rdquo;M-am apucat de fotbal acum patru ani&rdquo;
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a făcut calculul și exultă! Suma colosală care intră la FCSB &icirc;n septembrie: At&acirc;t luna asta!
Gigi Becali a făcut calculul și exultă! Suma colosală care intră la FCSB în septembrie: "Atât luna asta!"
Basarab Panduru, avertisment pentru un antrenor din Superliga: Pedalezi pe loc! Nu ai jucători pentru ce vrei tu
Basarab Panduru, avertisment pentru un antrenor din Superliga: "Pedalezi pe loc! Nu ai jucători pentru ce vrei tu"
Polițiștii au confirmat, e autentic! Balonul de Aur al Aitanei Bonmati, verificat la aeroport
Polițiștii au confirmat, e autentic! Balonul de Aur al Aitanei Bonmati, verificat la aeroport
Gigi Becali i-a stabilit prețul! C&acirc;t trebuie să plătească Ajax pentru Daniel B&icirc;rligea: O sumă prea mică
Gigi Becali i-a stabilit prețul! Cât trebuie să plătească Ajax pentru Daniel Bîrligea: "O sumă prea mică"
A murit omul care a scris istorie &icirc;mpreună cu Ilie Năstase la Roland Garros!
A murit omul care a scris istorie împreună cu Ilie Năstase la Roland Garros!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Ousmane Dembele este marele c&acirc;știgător al Balonului de Aur 2025

Ousmane Dembele este marele câștigător al Balonului de Aur 2025

Dinamo - Farul 1-1 | &rdquo;C&acirc;inii&rdquo; se &icirc;ncurcă pe Arena Națională

Dinamo - Farul 1-1 | ”Câinii” se încurcă pe Arena Națională

Marseille - PSG 1-0, &icirc;n direct pe VOYO! Gazdele urcă pe șase &icirc;n clasament după această victorie

Marseille - PSG 1-0, în direct pe VOYO! Gazdele urcă pe șase în clasament după această victorie

Csikszereda - Metaloglobus 2-2! Egalitate &icirc;ntre codașele clasamentului Superligii

Csikszereda - Metaloglobus 2-2! Egalitate între codașele clasamentului Superligii

Pe ce loc se află Cristian Chivu &icirc;n topul antrenorilor din Serie A!

Pe ce loc se află Cristian Chivu în topul antrenorilor din Serie A!

CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!