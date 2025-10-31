După un start dificil, Inter a urcat în vârful clasamentului din Serie A, iar, sub comanda lui Chivu, nerazzurrii sunt pe locul 3, cu 18 puncte, la trei lungimi în urma primelor două clasate, Napoli și AS Roma.

Emiliano Viviano: ”Chivu nu e mai bun decât Inzaghi!”

Emilano Viviano, fostul coechipier al lui Cristi Chivu de la Inter Milano, a fost întrebat în Italia dacă i se pare că tehnicianul român este mai bun decât Simone Inzaghi, fostul antrenor al nerazzurrilor.

Chiar dacă a mărturisit că îl apreciază pe Chivu pentru curajul și atitudinea sa, Viviano a subliniat că, în opinia sa, tehnicianul nu este peste predecesorul său.

”Este Chivu mai bun decât Inzaghi? Nu. Îmi place de el, are personalitate, dar Inzaghi a scris istoria recentă a lui Inter. Este corect să recunoaștem asta. Inzaghi a realizat lucruri mari.

În patru luni nu poți spune că Chivu e mai bun decât el. Mi-a plăcut totul la Chivu: modul în care comunică, personalitatea lui, curajul de a schimba ceea ce nu-i plăcea. Asta cere caracter într-o echipă care câștigă. Și știu ce fel de om este, pentru că am jucat alături de el”, a spus Emiliano Viviano, conform TuttoMercatoWeb.

