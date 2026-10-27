Ofertă pentru Harry Kane! Și-a dat acordul și semnează

După ce a câștigat titlul de cel mai bun atacant al anului în cadrul galei de la Londra, Kane a primit și Balonul de Aur, astfel că a scris istorie! A devenit primul englez care câștigă acest premiu după 25 de ani. Ultimul a fost Michael Owen, în 2001, pe vremea când juca la Liverpool.

De asemenea, Kane este al cincilea fotbalist din Anglia care câștigă Balonul de Aur, după Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 și 1979) și Michael Owen (2001).

Harry Kane rămâne la Bayern Munchen! Și-a dat acordul și semnează până în 2029

Proaspătul câștigător al Balonului de Aur mai are un contract valabil până în 2027 cu Bayern Munchen, iar în ultima vreme numele său a fost asociat cu mai multe cluburi importante, printre care și Barcelona, ținând cont că cifrele sale sunt fantastice la 33 de ani.

Doar că cei de la Bayern Munchen nu au stat degeaba în această perioadă și i-au făcut deja o ofertă lui Kane pentru prelungirea contractului. Englezul și-a dat deja acordul pentru a semna până în 2029 cu gruparea de pe ”Allianz Arena”, scrie Sky Sports.

„Sunt mulțumit că am avut puțin mai mult timp pentru a sărbători acest moment atât de special cu prietenii și cu familia mea. Vreau să profit de această ocazie, pentru că acest gen de evenimente apar rar, dar fără să fac vreo nebunie, întrucât avem meci chiar miercuri”, a spus Harry Kane.