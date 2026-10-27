Ofertă pentru Harry Kane! Și-a dat acordul și semnează

Ofertă pentru Harry Kane! Și-a dat acordul și semnează Bundesliga
SPORT.RO
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Harry Kane (33 de ani), atacantul lui Bayern Munchen, a câștigat Balonul de Aur 2026 în cadrul galei care a avut loc la Londra.

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După ce a câștigat titlul de cel mai bun atacant al anului în cadrul galei de la Londra, Kane a primit și Balonul de Aur, astfel că a scris istorie! A devenit primul englez care câștigă acest premiu după 25 de ani. Ultimul a fost Michael Owen, în 2001, pe vremea când juca la Liverpool.

De asemenea, Kane este al cincilea fotbalist din Anglia care câștigă Balonul de Aur, după Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 și 1979) și Michael Owen (2001).

Harry Kane rămâne la Bayern Munchen! Și-a dat acordul și semnează până în 2029

Proaspătul câștigător al Balonului de Aur mai are un contract valabil până în 2027 cu Bayern Munchen, iar în ultima vreme numele său a fost asociat cu mai multe cluburi importante, printre care și Barcelona, ținând cont că cifrele sale sunt fantastice la 33 de ani

Doar că cei de la Bayern Munchen nu au stat degeaba în această perioadă și i-au făcut deja o ofertă lui Kane pentru prelungirea contractului. Englezul și-a dat deja acordul pentru a semna până în 2029 cu gruparea de pe ”Allianz Arena”, scrie Sky Sports.

„Sunt mulțumit că am avut puțin mai mult timp pentru a sărbători acest moment atât de special cu prietenii și cu familia mea. Vreau să profit de această ocazie, pentru că acest gen de evenimente apar rar, dar fără să fac vreo nebunie, întrucât avem meci chiar miercuri”, a spus Harry Kane.

Cifrele cu care Harry Kane a câștigat Balonul de Aur

*73 de goluri a înscris Harry Kane, în sezonul trecut, pentru echipa sa de club, Bayern Munchen, și pentru echipa națională a Angliei. În acest secol, un singur alt fotbalist, provenit din Big 5 (Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga), a reușit să depășească borna de 70 de goluri, într-un singur sezon, înaintea lui Kane. Vorbim despre Lionel Messi, cu 82 de goluri pentru Barcelona și Argentina, în sezonul 2011-2012.

*61 de goluri a înscris Harry Kane, în toate competițiile, în sezonul 2025-2026, cu 19 mai multe decât următorul clasat din acest top, care provine dintr-un campionat din Big 5 (Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga). De la Cristiano Ronaldo (Real Madrid) încoace, în sezonul 2014-2015, niciun alt fotbalist din Big 5 nu mai ajunsese la 61 de goluri, într-un sezon, până la reușita lui Kane din campania anterioară.

*14 goluri a înscris Harry Kane, la ediția precedentă din Champions League, cele mai multe din istorie pentru un fotbalist englez. De fapt, Kane și-a doborât propriul record, stabilit în sezonul 2024-2025, când a dat 11 goluri în UCL.

*10 hattrick-uri e totalul la care a ajuns Harry Kane, în Bundesliga, în sezonul trecut, după ce și-a bifat apariția cu numărul 76 într-un meci din campionatul german. Niciun alt fotbalist din toată istoria Bundesligii n-a reușit să ajungă la zece hattrick-uri, după atât de puține partide, precum Kane.

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