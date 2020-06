135 de milioane de euro pentru Ciro Immobile! Clubul din Premier League care e gata sa SPARGA BANCA pentru atacantul italian: unde ar putea ajunge

Ciro Immobile ar putea ajunge in aceasta vara la Newcastle, care doreste sa isi faca echipa de titlu.

Noii investitori din Arabia Saudita vor sa transforme echipa intr-o forta a Europei si ar fi facut deja o oferta in valoare de 55 de milioane de euro. "Cotofenele" sunt gata sa ii puna atacantului italian un contract pe masa in valoare de 8 milioane de euro pe sezon. Immobile ar urma sa semneze o intelegere valabila pe 5 ani de zile.

Atacantul in varsta de 29 de ani este unul dintre cei mai buni marcatori din Europa. In actuala campanie el a inscris de 27 de ori, fiind depasit in clasamentul pentru Gheata de Aur doar de Robert Lawandowski cu 31 de goluri.

El a devenit deja un jucator emblematic pentru Lazio. In cele 167 de meciuri jucate in tricoul italienilor, Ciro a reusit sa inscrie 116 goluri. Fostul jucator de la Dortmund a avut ocazia sa plece in China, la Dalian Yfang, pentru 60 de milioane de euro si un salariu de 10 milioane de euro, insa a refuzat.

Actuala intelegere cu Lazio expira in 2025. In trecut el a mai jucat pentru echipe precum Dortmund si Sevilla, dar nu a reusit sa se impuna la fel cum a facut-o in capitala Italiei.