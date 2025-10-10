Echipa oaspete a dominat prima repriză, în care a condus la cinci goluri (8-3), iar la pauză avea 13-11. CSMB a avut o revenire spectaculoasă în debutul reprizei secunde, cu cinci goluri consecutive, de la 11-14 la 16-14, desprinzându-se în ultimul sfert de oră al meciului, chiar dacă în cele din urmă a câştigat la un singur gol.

Campioana CSM Bucureşti a trecut la limită de SCM Râmnicu Vâlcea, cu 31-30 (11-13), în Sala Apollo din Capitală.

CSM Bucureşti, CS Gloria Bistriţa şi SCM Universitatea Craiova au câştigat meciurile disputate pe teren propriu, joi, în etapa a cincea a Ligii Naţionale de handbal feminin.

CS Gloria Bistriţa a învins-o pe HC Dunărea Brăila cu 28-27 (17-13), după ce oaspetele au ratat o aruncare de la 7 metri când mai erau 28 de secunde.

Asuka Fujita şi Danila Patricia So Delgado Pinto au înscris câte 6 goluri pentru Gloria, Larissa Nusser 5, iar portarul Renata Lais De Arruda a avut 14 intervenţii.

De la Dunărea s-au remarcat Andreea Cristina Popa, cu 7 goluri, Elena Roşu şi Dejana Milosavljevic, cu câte 5 goluri, precum şi portarul Kira Trusova, cu 12 intervenţii.

