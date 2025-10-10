VIDEO EXCLUSIV Trei echipe din Liga Florilor au punctaj maxim, Rapid e la retrogradare! Revelația care depășește echipele de Champions League

Alexandru Hațieganu
Liga Florilor este transmisă în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

CSM BucurestiGloria BistritaRapidLiga Florilorcorona brasov
CSM Bucureşti, CS Gloria Bistriţa şi SCM Universitatea Craiova au câştigat meciurile disputate pe teren propriu, joi, în etapa a cincea a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Victorii pentru CSM București și Gloria Bistrița, reprezentantele noastre din CL, dar Corona Brașov este momentan peste ambele

Campioana CSM Bucureşti a trecut la limită de SCM Râmnicu Vâlcea, cu 31-30 (11-13), în Sala Apollo din Capitală.

Echipa oaspete a dominat prima repriză, în care a condus la cinci goluri (8-3), iar la pauză avea 13-11. CSMB a avut o revenire spectaculoasă în debutul reprizei secunde, cu cinci goluri consecutive, de la 11-14 la 16-14, desprinzându-se în ultimul sfert de oră al meciului, chiar dacă în cele din urmă a câştigat la un singur gol.

Anne Mette Hansen a marcat 8 goluri pentru ''tigroaice'', Inger Smits 6, Valeria Maslova 4 etc. Portarul Daciana Hosu (ex-SCM Râmnicu Vâlcea) a avut 11 intervenţii.

Rebeca Necula a reuşit 10 goluri pentru oaspete, Julia Monika Maidhof 6, iar Tuva Hoeve Ulsaker 4.

CS Gloria Bistriţa a învins-o pe HC Dunărea Brăila cu 28-27 (17-13), după ce oaspetele au ratat o aruncare de la 7 metri când mai erau 28 de secunde.

Asuka Fujita şi Danila Patricia So Delgado Pinto au înscris câte 6 goluri pentru Gloria, Larissa Nusser 5, iar portarul Renata Lais De Arruda a avut 14 intervenţii.

De la Dunărea s-au remarcat Andreea Cristina Popa, cu 7 goluri, Elena Roşu şi Dejana Milosavljevic, cu câte 5 goluri, precum şi portarul Kira Trusova, cu 12 intervenţii.

Rapid este la retrogradare după încă un eșec

SCM Universitatea Craiova a dispus de CS Rapid Bucureşti cu 31-29 (18-17).

Ivona Pavicevic şi Orsolya Maria Mozes au înscris câte 6 goluri pentru gazde, iar Francielle Gomes da Rocha a contribuit cu 5 goluri.

Cele mai bune jucătoare de la Rapid au fost Mina Hesselberg (5 goluri), Stelva de Jesus Pascoal (4), Alexandra Toepfner (4), Albertina Da Cruz Kassoma De Almeida (4).

Clasamentul din Liga Florilor, cu Corona Brașov lider

Info: Agerpres

Foto: Corona Brașov

