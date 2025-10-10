CSM Bucureşti, CS Gloria Bistriţa şi SCM Universitatea Craiova au câştigat meciurile disputate pe teren propriu, joi, în etapa a cincea a Ligii Naţionale de handbal feminin.
Victorii pentru CSM București și Gloria Bistrița, reprezentantele noastre din CL, dar Corona Brașov este momentan peste ambele
Campioana CSM Bucureşti a trecut la limită de SCM Râmnicu Vâlcea, cu 31-30 (11-13), în Sala Apollo din Capitală.
Echipa oaspete a dominat prima repriză, în care a condus la cinci goluri (8-3), iar la pauză avea 13-11. CSMB a avut o revenire spectaculoasă în debutul reprizei secunde, cu cinci goluri consecutive, de la 11-14 la 16-14, desprinzându-se în ultimul sfert de oră al meciului, chiar dacă în cele din urmă a câştigat la un singur gol.
Anne Mette Hansen a marcat 8 goluri pentru ''tigroaice'', Inger Smits 6, Valeria Maslova 4 etc. Portarul Daciana Hosu (ex-SCM Râmnicu Vâlcea) a avut 11 intervenţii.
Rebeca Necula a reuşit 10 goluri pentru oaspete, Julia Monika Maidhof 6, iar Tuva Hoeve Ulsaker 4.