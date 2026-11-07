"Un dezastru!" Chivu, luat tare în Italia de un fost campion din Serie A

&quot;Un dezastru!&quot; Chivu, luat tare în Italia de un fost campion din Serie A Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu continuă să fie criticat în Italia și la aproape o săptămână după ce Inter a pierdut marele derby cu AC Milan, scor 1-3.

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Inter a fost învinsă de AC Milan, pe San Siro, scor 1-3. Echipa lui Ruben Amorim avea 2-0 încă din minutul 10, după golurile lui Pulisic și Rabiot, iar Bastoni a redus rapid din handicap. Ulterior, până în pauză, AC Milan a făcut 3-1 prin Moreira, iar rezultatul nu s-a mai schimbat până la final.

Paolo Di Canio îl critică pe Cristi Chivu după eșecul din derby-ul Milan - Inter

Deși Inter s-a revanșat în Champions League și a învins clar pe terenul lui Feyenoord, 3-0, Cristi Chivu continuă să fie criticat în Italia pentru strategia abordată la derby-ul cu AC Milan.

Ultimele critici au venit din partea lui Paolo Di Canio (58 de ani), fostul atacant de la AC Milan și Juventus, câștigător de Scudetto în 1996 cu gruparea de pe San Siro.

"În derby, Chivu a fost un dezastru. A jucat contra unei echipe care își căuta identitatea, dar el i-a făcut tocmai pe ai lui să și-o piardă", a spus Di Canio, într-un interviu pentru La Repubblica.

Fostul atacant de la West Ham, Lazio, Juventus sau AC Milan nu crede însă că acest eșec îl definește pe Cristi Chivu: "Un pas greșit poate apărea pe parcurs. În viitor, dacă își va da seama cum să schimbe sistemul de joc atunci când este nevoie, se va vedea cu adevărat cât de bun este", a mai spus Di Canio.

Inter se pregătește acum de un nou meci tare în Serie A, contra revelației Como, pe teren propriu, duminică, de la ora 19:00.

După eșecul din derby, trupa lui Cristi Chivu a pierdut prima poziție și se află la 3 puncte în spatele liderului Lazio.

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