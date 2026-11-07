VIDEO EXCLUSIV ”E ceva ce nu-i convine la națională!” Suspiciuni după ce Ionuț Radu a refuzat convocarea lui Hagi

”E ceva ce nu-i convine la națională!” Suspiciuni după ce Ionuț Radu a refuzat convocarea lui Hagi Nationala
SPORT.RO
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România va disputa în această lună ultimele două meciuri din Nations League, cu Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie).

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După dezastrul din acțiunea precedentă, când tricolorii au suferit patru înfrângeri la rând, România nu se va putea baza pe portarul titular, Ionuț Radu.

Dani Coman: ”Ceva nu îi convine lui Ionuț Radu la națională!”

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Andru Nenciu, moderatorul emisiunii VOYO SPORT LIVE, l-a întrebat pe președintele piteștenilor și despre meciurile echipei naționale din luna noiembrie. Dani Coman a comentat situația lui Ionuț Radu, care nu se prezenta la lot pentru meciurile cu Polonia și Bosnia. 

Clubul Celta Vigo a înștiințat deja Federația Română de Fotbal de faptul că Ionuț Radu nu va putea fi prezent la echipa națională, deoarece portarul va urma un tratament pentru rezolvarea problemei la umăr care îi dă bătăi de cap în ultimele luni.

Dani Coman consideră că lipsa lui Ionuț Radu reprezintă o pierdere majoră pentru echipa națională, însă fostul portar crede că, de fapt, problema goalkeeper-ului de la Celta Vigo nu este neapărat una medicală. Coman crede că Radu nu este mulțumit de atmosfera de la echipa națională având în vedere că evoluțiile sale de la prima reprezentativă sunt complet diferite de cele din La Liga.

Nu știu cine va fi convocat și nu știu nici ce s-a întâmplat exact cu Ionuț Radu. Cred că Radu e cel mai în formă portar român, mie îmi place. Apăra foarte bine în campionatul Spaniei, dar e clar că ceva nu-i convine la națională. Poate nu are o conjunctură favorabilă, poate nu are o atmosferă cum îi place lui. Ceva se întâmplă cu el, nu e la fel ca la Celta.

Hindrich e un portar care a crescut foarte mult. A apărat foarte bine la CFR Cluj, apoi a plecat în Polonia, unde văd că face treabă foarte bună. E un portar bun, dar nu știu pentru că nu-l văd zi de zi și nu urmăresc meciurile pe care le joacă. 

Aioani a avut o perioadă de pauză la Rapid. A fost accidentat, și-a revenit. Acum, a reintrat în primul 11”, a spus Dani Coman la VOYO SPORT LIVE.

Comunicatul FRF despre Ionuț Radu

Portarul legitimat la Celta Vigo va efectua un tratament medical pentru a-și rezolva o problemă de sănătate mai veche.

Ca urmare a convocării preliminare primite de Ionuț Radu, clubul Celta Vigo a trimis o scrisoare către staff-ul medical al Echipei Naționale prin care informează asupra stării de sănătate a jucătorului.

Conform raportului transmis de departamentul medical al clubului spaniol în data de 1 noiembrie 2026, Ionuț Radu se confruntă cu o afecțiune la umărul drept, cu modificări degenerative vechi, urmând să efectueze un tratament și să respecte o perioadă strictă de repaus pentru recuperare.

Ionuț Radu confirmă situația medicală și își dorește să urmeze acest tratament pentru a-și remedia problema medicală.

Ca urmare a acestei situații, confirmată de Ionuț Radu, portarul nu va face parte din lotul național la meciurile din această lună”, se arată în comunicatul FRF.

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