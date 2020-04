"Un coleg nu a suportat febra si a fugit din spital!" Declaratii ULUITOARE ale unui sportiv infectat cu COVID-19! Ce a putut sa spuna dupa ce s-a tratat si ce simptome a avut

Un fotbalist care a fost infectata cu coronavirus a povestit ce simptome a avut.

Jucatorul Fiorentinei, German Pezzella (28 de ani) a fost primul jucator argentinian infectat cu coronavirus. Acesta a stat timp de o luna in casa si a fost declarat vindecat. Pezzella a vorbit pentru presa din Argentina despre situatia pe care a avut-o in ultimele saptamani si spune ce simptome a avut in momentul in care a fost infectat cu acest virus.

"Niciodata nu stii ce se intampla. Ma gandeam ca a doua zi ma voi trezi fara sa fiu capabil sa respir. Daca va fi complicat sau nu. Am incercat sa fiu calm, ca sa nu-i sperii pe oamenii la care tin. Dar in interior, cand esti in pat sau citesti stirile, iti amintesti ca ai virusul. Si te temi ca, fiind sportiv, boala va avea reprecusiuni asupra plamanilor tai. Sunt multe intrebari pe care ti le pui.

Virusul asta nu e deloc clar. Nu se stie mare lucru despre modul de recuperare sau ce se intampla dupa, daca devii imun sau nu. Citesti ceva, dar unii spun intr-un fel, altii in altul. In Italia, in ultimele zile, a existat o disputa daca masca ajuta sau nu. In Lombardia este deja obligatorie. Toate astea genereaza incerctitudine.

Unul dintre colegii mei a petrecut o noapte intreaga cu febra 39, pe care nu a putut sa o suporte si atunci a fugit la spital. Altul a avut doua zile 38, apoi i-a scazut, dupa care a facut din nou febra mare. Iar pe mine m-a afectat intr-un cu totul alt mod", a spus Pezzella.

Germán Pezzella explicó su dura experiencia después de haber sido el primer futbolista argentino en dar positivo por #coronavirus: "El miedo que me quedó fue el de alguna secuela en los pulmones por ser deportista" #Fiorentina https://t.co/qODGhI9cAU vía @JornadaWeb pic.twitter.com/zzqm5Os9Qu — Diario Jornada (@JornadaWeb) April 8, 2020

