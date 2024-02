Federația Română de Fotbal a publicat miercuri la prânz ”Precizările echipei de implementare VAR asupra fazei din meciul FCU 1948 Craiova – Politehnica Iași”, meci disputat marți și încheiat 1-1, în care Leo Grozavu, antrenorul oaspeților, și elevul său Mihai Bordeianu au fost eliminați de centralul Horațiu Feșnic.

Explicațiile FRF pentru golul anulat

”Ca urmarea a comentariilor apărute în spațiul public referitoare la golul anulat în partida FCU 1948 Craiova – Politehnica Iasi, în minutul 56, dorim să facem următoarele precizări:

Analiza echipei din camera VAR a fost corectă, toți pașii necesari pentru analizarea unei situații de ofsaid fiind parcurși în mod corect.

Confuzia a fost generată de faptul că imaginea folosită pentru publicul spectator nu a fost din unghiul utilizat pentru analiza acestei situații”, a scris FRF pe site-ul oficial.

De ce a fost eliminat Leo Grozavu: ”Deja acest VAR ne-a fentat de o grămadă de ori”

”Vă relatez exact cum s-au întâmplat lucrurile. La ieșirea de pe teren, i-am solicitat domnului Feșnic să-mi spună de ce n-a dat fault la o fază. Atât. Fără să jignesc. Primul răspuns: ‘Prima oară se zice bună ziua’. În afară de faptul că între mine și domnul Feșnic e o diferență de vârstă și, dacă voia să-mi dea bună ziua, putea să-mi dea el bună ziua, nu să mă provoace… În al doilea rând, i-am zis ‘Nu mă lua pe mine așa’ și a scos direct cartonașul roșu.

Acest domn Feșnic nu e Dumnezeu. Trebuie să înțeleagă că trebuie să vorbească respectuos, că eu nu l-am jignit, nu l-am înjurat. Eu respect oamenii, respect arbitrii. Nu mi-am permis niciodată să înjur arbitrii. Nu spun că nu protestez, asta se întâmplă peste tot.

Dacă pentru ce am făcut, el asta consideră… Înseamnă că-și bate efectiv joc de mine, ca om. Am și eu dreptul la muncă, am dreptul să pun o întrebare. Dacă avea să-mi spună ceva, putea să-mi răspundă respectuos că a fost fault și se închidea discuția.

Arbitrii își permit să facă orice. Deja acest VAR ne-a fentat de o grămadă de ori. Am spus acum ceva timp că este un campionat viciat de deciziile arbitrilor. Este un campionat viciat”, a spus Leo Grozavu la finalul meciului în care a fost eliminat.