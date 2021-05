Agentul lui Ronaldo a facut anuntul momentului! Ce se intampla cu starul portughez dupa ce mama lui a anuntat ca se intoarce la Sporting

Jorge Mendes a vorbit despre viitorul lui Cristiano Ronaldo.

Juventus are cel mai prost sezon din ultimul deceniu. Torinezii au fost eliminati din optimile Champions League de Porto, au pierdut titlul dupa 9 ani in care au dominat in Serie A, si tremura pentru locul 4, ultimul care duce in grupele Champions League.

Chiar daca este golgheterul echipei, Cristiano Ronaldo nu a scapat de critici si au aparut multe semne de intrebare cu privire la viitorul sau la Juventus.

Joi, chiar mama fotbalistului a alimentat aceste zvonuri. Maria Dolores Aveiro a fost surprinsa pe strazile din Lisabona bucurandu-se cu fanii lui Sporting pentru castigarea titlului. Aceasta chiar le-a zis suporterilor ca va vorbi cu Ronaldo pentru a juca din sezonul viitor pentru Sporting.

Insa agentul starului portughez a tinut sa faca niste precizari cu privire la viitorul jucatorului sau.



"Cristiano nu se intoarce la Sporting. Este mandru ca au castigat campionatul, dar in acest moment, planurile carierei sale nu trec prin Portugalia", a declarat Jorge Mendes pentru Record.

De altfel, dupa ce a reusit golul cu numarul 100 in tricoul lui Juventus, Ronaldo a postat un mesaj pe contul de Instagram, in care a scris: "Nu ma opresc aici!", fapt ce presupune ca fotbalistul va continua si in sezonul viitor sa joace pentru torinezi.

35 de goluri in 42 de meciuri a marcat Cristiano Ronaldo pentru echipa sa in acest sezon, pentru care a oferit si 4 pase decisive.