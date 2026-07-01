Cristi Chivu își dorește să se întărească pentru stagiunea viitoare, după performanțele incredibile reușite cu Inter: câștigarea campionatului și a cupei în Italia.

Oficialii „nerazzurrilor” încearcă să îi facă pe plac antrenorului român și să îi aducă jucătorii pe care îi dorește.

Inter se luptă cu o echipă din Premier League pentru fotbalistul lui Liverpool

Unul dintre jucătorii pe care Cristi Chivu i-a dorit cu insistență la Inter pare tot mai greu de adus.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿Este vorba despre Curtis Jones, fotbalist pe care Cristi Chivu vrea să îl aducă cu orice preț la Inter.

„Nerazzurrii” i-au făcut lui Liverpool o ofertă de 21 de milioane de lire sterline, dar „cormoranii” nu au ajuns la o înțelegere cu Inter.

Conform celor de la TMW.com, Liverpool îl evaluează pe Curtis Jones la 40 de milioane de euro, sumă pe care Inter o consideră mult prea mare pentru mijlocașul de 25 ani. Cu toate acestea, echipa din Milano va încerca în continuare să negocieze pentru aducerea englezului, chiar dacă pe fir a intrat și Nottingham Forest, conform sursei menționate mai sus.

Curtis Jones este un jucător produs de academia „cormoranilor”, iar cifrele sale în tricoul lui Liverpool sunt: 228 de meciuri, 22 de goluri și 25 de assist-uri.

35 de milioane de euro este cota mijlocașului englez de 25 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.