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În sezonul precedent, Como 1907 a terminat pe locul al pșatrulea în Serie A, reușit să se califice în grupele Champions League pentru stagiunea 2026-2027. În plus, a ajuns până în semifinalele Cupei Italiei (0-0 și 2-3 cu Inter Milano). Clubul este deținut de familia Hartono, prin PT Djarum, o companie din industria tabacului, cu sediul în Kudus (Indonezia).

Como a făcut deja patru achiziții, în această vară

În această vară, Como i-a transferat pe Alvaro Morata (AC Milan / 12 mil. euro), Luis Milla (Getafe / 6 mil. euro), Andres Cuenca (Barca Athletic / 500.000 euro) și Kaiki Bruno (Cruzeiro / împrumutat). De asemena, i-a reprimit după împrumuturi pe Yannik Engelhardt (Borussia Monchengladbach), Stefan Posch (Mainz), Alberto Dossena (Cagliari), Ivan Azon (Ipswich Town), Alieu Fadera (Sassuolo), Fabio Rispoli (Catanzaro), Emil Audero (Cremonese), Fellipe Jack (Catanzaro), Andrea Le Borgne (Avellino), Luca Mazzitelli (Cagliari), Matthias Braunoder (Bari), Ali Jasim (Al Najma), Alessandro Gabrielloni (Juve Stabia), Marlon Mustapha (SCR Altach), Tommaso Fumagalli (Reggiana), Jacopo Simonetta (Siracusa) și Diego Altamonte (Asti).

Au fost păstrați în lot portarii Jean Butez, Noel Tornquist și Mauro Vigorito și jucătorii de câmp Kacobo Ramon, Marc Oliver Kempf, Edoardo Goldaniga, Alex Valle, Ivan Smolcic, Ignace Van der Brempt, Mergim Vijvoda, Maximo Perrone, Lucas Da Cunha, Maxence Caqueret, Adrian Lahdo, Nico Paz, Martin Baturina, Jesus Rodriguez, Assane Diao, Jyden Addai, Nicolas Kuhn și Anastasios Douvikas.

Cutrone, Roberto și Moreno, printre jucătorii importanți care au plecat

De asemenea, clubul lombard s-a despărțit de Patrick Cutrone (Monza / 4 mil. euro), Tommaso Cassandro (Palermo / 1.5 mil. euro), Ken Kone (Frosinone (1.3 mil. euro), Giuseppe Mazzaglia (US Caratese / gratis), Sergi Roberto, Alberto Moreno (contracte încheiate), Federico Chinetti (Mantova / împrumutat), Diego Carlos (Fenerbahce / împrumut expirat), Henrique Menke (Inter Porto Alegre / împrumut expirat) și Nikola Cavlina (Dinamo Zagreb / împrumut expirat).

Conform presei italiene, pe lista de achiziții a clubului s-ar mai afla Jaouen Hadjam (Young Boys), Danilo (Botafogo), Davinson Sanchez (Galatasaray), Franjo Ivanovic (Benfica), Yan Couto (Borussia Dortmund), Trevoh Chalobah (Chelsea), Issa Diop (Fulham), Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise), Rene Mitongo (Standard Liege), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Goncalo Inacio (Sporting Lisabona), Oumar Soulet (Udinese), Tosin Adarabioyo (Chelsea), Mattia Liberali (Catanzaro), Cesar Palacios (Real Madrid), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Jerome Opoku (Istanbul BB), Andreas Schjelderup (Benfica), Agustin Giay (Palmeiras) și Antonio Vergara (Napoli).

Foto - Getty Images