Tradare URIASA in Italia: dorit de Juve, Conte e la un pas de rivala de MOARTE! Detalii de ultima ora

Antonio Conte revine in fotbal dupa un an de pauza.

Antrenorul dat afara de Chelsea vara trecuta se intoarce in Serie A. Conte, campion de 3 ori cu Juve, se afla pe lista clubului pentru eventualitatea despartirii de Allegri. Sky scrie insa ca nu la Torino va ajunge! Conte are o intelegere concreta cu Inter! Doar detalii minore lipsesc pentru ca totul sa devina oficial. Inter il va concedia pe Spalletti numai daca il aduce pe Conte, anunta italienii de la Sky.

Antonio Conte a castigat si titlul in Premier League cu Chelsea, in 2017, insa a avut un sezon teribil pe Stamford Bridge dupa ce s-a impus in campionat. Conte a castigat trofeul pentru cel mai bun antrenor italian in 2012, 2013 si 2014.