Thiago Silva, transfer la 41 de ani! Gigantul din Serie A, gata să îl aducă

AC Milan ia în considerare transferul fundaşului Thiago Silva, de la Fluminense, conform relatărilor din mass-media braziliană, citate de Xinhua.

Silva, în vârstă de 41 de ani, are contract cu clubul din Rio de Janeiro până în iunie anul viitor, dar ar putea pleca în ianuarie pentru a se întoarce la fostul său club în mercato de iarnă, a relatat Globo Esporte.

Conform sursei citate, Fluminense este conştientă de interesul echipei italiene şi i-ar permite lui Silva să plece, în cazul în care acesta ar dori să îşi încheie contractul mai devreme.

Silva a jucat în 119 meciuri pentru Milan în toate competiţiile, între 2009 şi 2012, înainte de a se alătura echipei Paris Saint-Germain.

Fundaşul central, cu 113 selecţii pentru Brazilia, s-a întors la clubul său din copilărie, Fluminense, anul trecut, după o perioadă de patru ani la Chelsea, scrie Agerpres.

