Lautaro Martinez, Bonny, Federico Dimarco și Nicolo Barella au punctat pentru gazde. Francezul Bonny a fost omul meciului, contribuind decisiv la toate cele patru goluri marcate de „nerazzurri”.



Totuși, atmosfera din vestiar nu a fost perfectă. Denzel Dumfries (29 de ani) nu a fost deloc mulțumit de decizia antrenorului de a-l înlocui în minutul 54, chiar înainte ca Dimarco să înscrie golul de 3-0.

Vedeta „nerazzurrilor”, supărată pe Chivu: „A dat cu pumnul în minge”



Conform Gazzetta dello Sport, olandezul s-a strâmbat în drum spre bancă, „a lovit ușor cu pumnul în minge, a făcut o grimasă de iritare și a mormăit în timp ce își punea jacheta”.



Chivu a abordat situația cu calm și a explicat că astfel de reacții fac parte din fotbal: „Ieri i-am spus că vreau jucători supărați. Glumele la o parte, nu știu dacă a fost supărat sau nu. Ne-am strâns mâna după meci, am făcut câteva glume, apoi a plecat. Avea o geantă plină cu tricouri de la Inter și l-am întrebat ce face cu ele”



„Are dreptate să fie supărat. Când cineva este înlocuit, trebuie să fie supărat pe întreaga lume. Denzel este un om grozav; o lovitură de pumn în minge nu înseamnă nimic. Este încă un jucător important, pentru noi, pentru fotbal, pentru Olanda. Sunt mulțumit de ceea ce face, dar poate oferi mai mult”, a continuat antrenorul.



Pentru Inter urmează duelul cu Roma în Serie A și deplasarea în Belgia, pe 21 octombrie, pentru partida cu Union Saint-Gilloise din UEFA Champions League.

