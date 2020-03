Tara arde, Napoli revine la antrenamente! Anuntul SOCANT venit din Italia, unde s-a ajuns deja la 4000 de morti si 47.000 de infectati cu COVID-19

Rivalii Barcelonei din Champions League au anuntat facut un anunt socant in plina pandemie de coronavirus.

Napoli a anuntat printr-un comunicat oficial ca antrenamentele vor fi reluate miercuri, 25 martie, in ciuda alertei in care se afla Italia din cauza pandemiei de coronavirus.

Decizia de a reveni la antrenamente a creat tensiune in cadrul fanilor, care critica decizia, dar si o reactie negativa din partea lui Damiano Tomassi, presedintele Asociatiei Fotbalistilor din Italia.

"Nu inteleg ce are in cap cel care se gandeste la asa ceva. Sa te antrenezi acum, cand mai sunt cel putin doua luni pana sa joci, nu are sens si este periculos. In Spania sunt multi jucatori pozitivi, in timp ce aici nu si-au facut toti testul si sunt mai multi asimptomatici decat se stie. Acum trebuie sa fim toti in casele noastre", a declarat Tommasi conform Mundo Deportivo.

