Surpriza uriasa la derby-ul dintre AC Milan si AS Roma! Cine se afla in tribuna, la 1 metru de legendarul brazilian Kaka

AC Milan a reusit sa castige derby-ul cu AS Roma ce a avut loc vineri.

Scapata de excluderea din cupele europene, AC Milan vrea sa revina in fruntea Serie A. Echipa lui Gattuso are insa un start de sezon extrem de dificil - dupa infrangerea din prima etapa cu Napoli, a venit un nou derby, cu AS Roma. Pustiul Cutrone a adus victoria Milanului in prelungirile partidei!

AC Milan a fost calificata direct in grupele Europa League dupa decizia TAS de a anula excluderea pentru incalcarea Fair-Play-ului Financiar. A picat in Grupa F unde putea fi CFR Cluj! Alaturi de Milan si Dudelange, in grupa mai sunt Betis si Olympiakos.

Partida cu AS Roma de vineri a mai atras atentia dintr-un alt motiv, chiar si romanilor. In tribuna de pe San Siro, alaturi de legendarul brazilian Kaka, cel care a admis recent ca viseaza la revenirea la Milan, se afla presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu! Imaginea a fost postata pe retelele de socializare si a strans mii de like-uri.