"NU sunt eu, ati gresit TINTA!" Fanii Milanului l-au ASALTAT cu injuraturi, insa nu era jucatorul care s-a transferat in aceasta vara! Cum a reactionat victima jignirilor

Kalinic a semnat cu Atletico Madrid dupa ce AC Milan a reusit sa-l aduca pe Gonzalo Higuain. Suporterii lui AC Milan l-au criticat pe croat pe retelele sociale, dar partea interesanta abia acum apare.

Suporterii au gresit contul si au inceput sa-l critice pe un baschetbalist care are exact acelasi nume. Nikola Kalinic este baschetbalist la Fenerbahce. Exasperat de o multime de critici pe contul sau, baschetbalistul a mentionat ca nu este Kalinic cel care pana nu de mult evolua la Milan.

ATTENTION The first one Nikola Kalinic, a football player, Fiorantina The second one Nikola Kalinic ,a basketball player, Fenerbahce @nikola_kalina pic.twitter.com/wk9uYfLcZt



"Baieti, nu sunt fotbalist, asta deja depaseste orice limita. Exista doi Kalinic. Cautati pe Google daca nu ma credeti!" a postat baschetbalistul de la Fener.

Guys, I'm not a football player, this is getting out of the hands. ???????????? There are two Nikolas Kalinic, Google it if you don't trust me. ????????