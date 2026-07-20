Uriașul atacant a rămas liber de contract după despărțirea de Boca Juniors, iar acum ar putea bate palma cu Lecce. "Lupii" au evitat la limită retrogradarea în Serie B în stagiunea precedentă, iar acum au planuri mari.

Edinson Cavani ar putea semna cu Lecce

Football Italia, care citează Il Corriere del Mezzogiorno, anunță că Edinson Cavani este principala țintă pentru Lecce în această perioadă de mercato. Cele două părți ar fi purtat deja câteva discuții, dar rămâne de văzut dacă Lecce va reuși să-i ofere un salariu atractiv lui Cavani.

Veteranul uruguayan a mai jucat în Italia pentru Palermo și Napoli. El a părăsit peninsula în 2013, când PSG l-a transferat pentru aproape 65 de milioane de euro.

Cavani a fost de neoprit în perioada petrecută la Napoli. El a înscris 104 goluri în 138 de meciuri oficiale. Cavani a evoluat și în duelul celebru dintre FCSB și Napoli, din Ghencea.

De-a lungul carierei, Edinson Cavani a mai evoluat pentru PSG, Manchester United și Valencia. Pentru naționala statului Uruguay a înscris 58 de goluri, în 136 de selecții.