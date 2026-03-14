Andrea Stramaccioni a analizat deciziile brigăzii de arbitri care au stârnit nemulțumirea taberei milaneze. Fostul fundaș central a scos în evidență două momente-cheie: un penalty neacordat la Frattesi și un fault în atac nesancționat la golul marcat de formația din Bergamo.

Fostul tehnician al „nerazzurrilor” a susținut că intervenția asupra lui Frattesi nu lasă loc de interpretări, considerând că decizia corectă era lovitură de la 11 metri.

Analiza fazelor care au provocat tensiuni

„Scalvini deschide brațele, dar intenția nu are nicio legătură aici. Scalvini îl lovește pe Frattesi după ce acesta a atins mingea, este penalty... Gata. Nu este nimic de discutat, am văzut 90 de penalty-uri acordate astfel. Cred că anumite senzații trebuie descrise de cei care au fost fotbaliști și le-au trăit. Dumfries are un avantaj uriaș la minge, nu are niciun motiv să simuleze într-o situație pe care ar fi putut să o finalizeze liniștit”, a spus Andrea Stramaccioni, potrivit Tuttomercatoweb.

În ceea ce privește faza golului înscris de Atalanta, Stramaccioni este de părere că faultul asupra lui Dumfries a fost evident, iar arbitrul trebuia să intervină.

„El simte împingerea, presiunea, iar când joci și simți asta într-o fracțiune de secundă... e fault. Arbitrul Manganiello și-a asumat o responsabilitate enormă pentru că poate spune că nu a existat intensitate, dar de ce s-ar arunca? Când joci și simți mâna pe spate, mai ales într-un duel fundaș-atacant, în 95% din cazuri este fault”, a mai spus Stramaccioni.

Așadar, Stramaccioni s-a poziționat clar de partea lui Cristi Chivu, întărind ideea că Inter a fost dezavantajată în momentele decisive ale partidei de sâmbătă.